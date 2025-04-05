Денежная помощь в Днепре и области для аренды жилья предоставляется Датским советом по делам беженцев (DRC) при поддержке Европейского Союза, сообщает Politeka.net.
Эта финансовая поддержка рассчитана на 6 месяцев и будет выплачена в два этапа: первая часть (за первые 3 месяца) – в течение 1-2 недель после одобрения заявки, а вторая часть (за следующие 3 месяца) – через 3 месяца после выплаты первой части.
Общий размер выплаты для одной семьи варьируется от 39000 до 51000 грн.
Реализуется, в частности, в городах Кривой Рог, Желтые Воды, Каменское, Новомосковск и Павлоград.
Выплаты могут получить:
- Недавно перемещены домохозяйства (менее 60 дней).
- Домохозяйства, переселившиеся с временно оккупированных территорий или подвергающихся обстрелам районов, расположенных на расстоянии до 30 км от линии фронта или приграничных районов с Россией или Беларусью (в соответствии с Приказом Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года) № 30
- Домохозяйства, чье жилье было серьезно повреждено или разрушено в результате обстрелов или других стихийных бедствий (наводнения, лесные пожары и т.п.) после 24 февраля 2022 года.
Чтобы предоставилась денежная помощь в Днепре, необходимо соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:
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Кто уже арендует жилье, но из-за низкого дохода, роста стоимости аренды или других факторов, создающих уязвимость, испытывает трудности с покрытием базовых потребностей, что может привести к выселению.
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Имеющий хотя бы один источник дохода, позволяющий покрывать основные потребности.
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Домохозяйство, перенаправленное командой защиты, имеет право на деньги, даже если отсутствует известный источник дохода. Команда защиты продолжит мониторинг и будет работать над поиском долгосрочных решений.
Чтобы подать заявку на финансовую поддержку, необходимо заполнить и отправить форму по (этой ссылке).
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