Оформление пенсии в Днепре является важным этапом, требующий знания необходимых процедур и подготовки соответствующих документов, сообщает Politeka.
Чтобы процесс прошел без труда, важно соблюдать определенные требования и иметь всю необходимую информацию.
Право регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно этому закону, право на выплаты имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие соответствующий страховой стаж. Для получения выплат по возрасту необходимо иметь стаж не менее 32 лет до 2025 года. Размер пособия зависит от размера заработной платы, с которой уплачивались взносы.
Для начала нужно подать заявление в ПФУ. Для этого необходимо собрать пакет документов и обратиться в территориальное отделение ПФУ, которое обслуживает ваш район. Также можно сделать это через онлайн-сервисы: веб-портал ПФУ или приложение "Дія".
Для оформления необходимы следующие документы:
Заявление о назначении.
Паспорт гражданина Украины.
РНОКПП.
Трудовая книжка или документы, подтверждающие страховой стаж.
Справка о заработной плате.
Фотографии для пенсионного удостоверения.
Заявление в рассрочку через банк или почту.
Выплаты можно оформить в ГУ Пенсионного фонда Украины по адресам:
ул. Набережная Победы, 26
пр-т Богдана Хмельницкого, 116а
ул. Сечеславская Набережная, 17
ул. Даниила Галицкого, 22А
ул. Зимних Походов, 22-А
Также доступна подача через "Дія" или онлайн через ПФУ. После подачи заявления решение принимается в течение 10 дней.
Процесс оформления пенсии в Днепре предусматривает определенные процедуры и требования и соблюдение их обеспечит быстрый результат.
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