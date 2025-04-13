Украинцам рассказали о всех необходимых шагах и куда обращаться для быстрого и беспроблемного процесса получения пенсии в Днепре.

Оформление пенсии в Днепре является важным этапом, требующий знания необходимых процедур и подготовки соответствующих документов, сообщает Politeka.

Чтобы процесс прошел без труда, важно соблюдать определенные требования и иметь всю необходимую информацию.

Право регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно этому закону, право на выплаты имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие соответствующий страховой стаж. Для получения выплат по возрасту необходимо иметь стаж не менее 32 лет до 2025 года. Размер пособия зависит от размера заработной платы, с которой уплачивались взносы.

Для начала нужно подать заявление в ПФУ. Для этого необходимо собрать пакет документов и обратиться в территориальное отделение ПФУ, которое обслуживает ваш район. Также можно сделать это через онлайн-сервисы: веб-портал ПФУ или приложение "Дія".

Для оформления необходимы следующие документы:

Заявление о назначении.

Паспорт гражданина Украины.

РНОКПП.

Трудовая книжка или документы, подтверждающие страховой стаж.

Справка о заработной плате.

Фотографии для пенсионного удостоверения.

Заявление в рассрочку через банк или почту.

Выплаты можно оформить в ГУ Пенсионного фонда Украины по адресам:

ул. Набережная Победы, 26

пр-т Богдана Хмельницкого, 116а

ул. Сечеславская Набережная, 17

ул. Даниила Галицкого, 22А

ул. Зимних Походов, 22-А

Также доступна подача через "Дія" или онлайн через ПФУ. После подачи заявления решение принимается в течение 10 дней.

Процесс оформления пенсии в Днепре предусматривает определенные процедуры и требования и соблюдение их обеспечит быстрый результат.

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