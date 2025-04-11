В Днепропетровской области ожидается повышение тарифов на воду, известно, кого затронут изменения.

В настоящее время тарифы на воду в Днепропетровской области остаются прежними, но скоро ситуация может измениться и цены повысятся, передает Politeka.

После завершения военного положения и стабилизации ситуации в стране ожидается подорожание не только водоснабжения, но и других коммунальных услуг.

Глава Павлограда отметил, что в текущих условиях из городского бюджета ежемесячно выделяется около 4 миллионов гривен для компенсации разницы в ценах на воду.

Мэр Павлограда подчеркнул несправедливость действующей системы, при которой жители с высоким доходом — до 100 тысяч гривен в месяц — находятся в равных условиях с пенсионерами, получающими 3–4 тысячи гривен.

По его мнению, те, кто способен оплачивать фактическую стоимость воды, могли бы начать это делать уже сейчас, что было бы честнее и помогло бы городу.

"Когда говорят, что вода у нас "золотая", я отвечаю, что стоимость должна быть экономически обоснована. Сейчас, на период военного положения, рост сдерживается. После окончания периода военного положения тарифы вырастут реально. И мы будем оказывать целевую поддержку тем, кто действительно в этом нуждается, - сказал Анатолий Вершина.

Хотя Национальная комиссия с 1 июня 2023 года оставила централизованные цены без изменений, органы местного самоуправления вправе устанавливать собственные расценки.

Эксперты добавляют, что стоимость водоснабжения и водоотведения может значительно отличаться в разных регионах Украины. Это связано с локальными условиями — доступом к водным ресурсам, стоимостью электроэнергии и другими факторами.

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