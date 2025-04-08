В апреле 2025 г. жителей Днепропетровской области ожидают существенные изменения, которые также касаются подорожания проезда.

С 5 апреля в Днепропетровской области предусмотрено подорожание проезда и новая система его оплаты, сообщает Politeka.

Эти изменения коснутся как электротранспорта, так и маршруток, что оказывает значительное влияние на ежедневные расходы жителей и гостей Днепропетровской области.

Повышение цен в Каменском уже ощутили местные жители: в частности, цена поездки в трамваях выросла с 6 до 8 гривен. Причиной тому стало резкое увеличение расходов на энергоносители, запчасти и комплектующие для транспорта, а также увеличение минимальной зарплаты.

Однако в Каменском возникли и некоторые трудности с оплатой: из-за технических проблем пока нельзя воспользоваться QR-кодами. КП «Транспорт» уже извинилось за неудобства и обещало восстановить все в ближайшее время.

Что касается областного центра, то с 5 апреля вводится единая система безналичной оплаты через QR-коды в общественном транспорте. Теперь пассажиры смогут оплачивать не только карточками "Приватбанка", как это было раньше, но и карточками других банков.

Несмотря на внедрение безналичных расчетов, жители региона столкнутся с подорожанием проезда в маршрутках. В частности, в Никополе увеличится стоимость в городских автобусах.

По словам перевозчиков, причиной также является увеличение расходов на содержание транспорта, в частности, на регламентные работы и страхование. Ожидается, что теперь в Днепроперовской области придется платить на 3 гривны больше, то есть в целом это будет 15 гривен.

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