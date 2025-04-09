Доплата к пенсии в Днепре в 2025 году позволит пенсионерам получить дополнительные средства в зависимости от выполнения определенных критериев.

В 2025 году пенсионеры смогут получить доплату к пенсии в Днепре до 3250 грн, что станет частью гуманитарной поддержки для наиболее уязвимых слоев населения, сообщает Politeka.

Министерство социальной политики совместно с ООН произведет эти выплаты, направленные на помощь людям, имеющим низкий уровень доходов и проживающим в зонах боевых действий.

Выплату смогут получить пенсионеры, чья пенсия меньше 3250 гривен в месяц. Важным критерием является отсутствие получения денежной помощи от международных организаций после 1 марта 2023 года. Средства получат не только пенсионеры, но и люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, отвечающие всем требованиям.

Размер пособия будет зависеть от пенсионной суммы. Она составляет разницу между выплатой, получаемой лицом, и 3250 гривнами. К примеру, если пенсионная сумма составляет 3100 гривен, помощь будет 150 гривен. Деньги будут начисляться на банковские счета, также их можно получить через «Укрпочту».

Лица не должны подавать заявление, поскольку информация уже находится в государственных реестрах. Выплата будет произведена автоматически. Доплата к пенсии в Днепре и Днепропетровской области будет производиться до середины 2025 года, что обеспечит дополнительную поддержку наиболее нуждающимся категориям населения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.