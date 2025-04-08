Украинцы могут узнать, где введут графики отключения света в Днепре в среду, 9 апреля.

Графики отключения света в Днепре 9 апреля, местных предупреждают о проведении плановых работ с 08:00 до 17:00 по ряду адресов, передает Politeka.

Энергетики предупреждают о временном прекращении электроснабжения в связи с техническим обслуживанием сетей.

Жителей просят заранее подготовиться к обесточиванию: зарядить мобильные устройства, приборы и альтернативные источники освещения.

В случае изменений графики отключения света в Днепре 9 апреля будут обновлены на официальных платформах.

9 числа с 08:00 до 17:00 обесточат адреса на Макарова (1Б), пер. Пихтовый (3, 5), ул. Заболотного (1-19, 19А, 20-24, 26), Василия Слипака (1, 1А, 2, 2А, 3-10, 12, 14, 16), Энергетическая (2А), Корейская (2, 2А, 4, 6, 8, 1 -7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24), Шинна (3, 4), пр-т. Богдана Хмельницкого (53, 55, 59).

9 апреля с 8:00 до 17:00: село Широкая Дача: улица Вишневая: 2, 4, 6-17, 19-24, 26, 29-37, 39, 39А, 41, 43, 44-50 (парни), 6 , 6 71, 75;

с. Глеюватка: Александра Кирова: 2А; Украинский: 2Б.

в г. Желтые воды на 9 число с 08:00 до 17:00 : Балластная: 1, 3-8, 10-19, 21-27, 30-33, 38-41, 44-70 (парные); Богдана Ступки: 1-6, 8-11, 13-22, 24, 26, 28-30, 32-35, 37; Владимира Великого: 82-94 (парные), 127, 131, 133, 135, 139, 141; Львовская: 1, 2, 2А, 3-11 (нечетные), 12-14, 16, 17, 22-25, 27, 31, 33, 34-40 (парные), 41-44, 46, 48, 50; Осенняя: 62, 64, 66, 66А.

Энергетики призывают украинцев экономить электроэнергию, особенно в вечернее время. Также рекомендуется подзарядить свои гаджеты, в частности телефоны, павербенки, поскольку из-за нестабильной ситуации в энергосистеме возможно придется немного посидеть в темноте.

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