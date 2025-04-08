Для жителей опубликованы графики отключения воды в Днепре 9 апреля, узнайте, кого коснутся ограничения в эту среду, сообщает Politeka.
Как сообщает коммунальное предприятие "Днепропроводоканал", они связаны с проведением аварийно-восстановительных работ.
В Амур-Нижнеднепровском районе предупредили, что сейчас проводятся аварийные работы по улице Петра Полтавы, 192.
Временно прекращено водоснабжение на Петра Полтавы, 186-200; переулок Крушельницкой, 1-7.
По Космодромной, дом 5, временно прекращено водоснабжение всей вышеуказанной улицы, возобновление ожидается в течение дня.
Ожидается, что ограничения будут продолжаться до 11 числа, в частности, 9 апреля, поэтому советуют заранее подготовить запасы.
С 7 по 11 числа 2025 года группа прекращения услуг абонентам-должникам будет проводить плановые отключения в многоквартирных домах Индустриального района.
Жители указанных адресов имеют долг перед КП в размере 860 496,57 гривен.
Без воды останутся местные в Индустриальном районе, Березинская, дома 28, 28-2, 30, 32, 34, 36 и 18.
Людей просят ответственно относиться к оплате за потребленные услуги во избежание прекращения подачи.
Графики в Днепре предусматривают перебои из-за проходящих в области необходимых работ, поэтому без удобств останутся несколько жилых массивов.
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