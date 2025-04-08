Жителям Днепра и области опубликовали графики отключения воды в Днепре на 9 апреля, названы адреса, кого коснутся ограничения.

Для жителей опубликованы графики отключения воды в Днепре 9 апреля, узнайте, кого коснутся ограничения в эту среду, сообщает Politeka.

Как сообщает коммунальное предприятие "Днепропроводоканал", они связаны с проведением аварийно-восстановительных работ.

В Амур-Нижнеднепровском районе предупредили, что сейчас проводятся аварийные работы по улице Петра Полтавы, 192.

Временно прекращено водоснабжение на Петра Полтавы, 186-200; переулок Крушельницкой, 1-7.

По Космодромной, дом 5, временно прекращено водоснабжение всей вышеуказанной улицы, возобновление ожидается в течение дня.

Ожидается, что ограничения будут продолжаться до 11 числа, в частности, 9 апреля, поэтому советуют заранее подготовить запасы.

С 7 по 11 числа 2025 года группа прекращения услуг абонентам-должникам будет проводить плановые отключения в многоквартирных домах Индустриального района.

Жители указанных адресов имеют долг перед КП в размере 860 496,57 гривен.

Без воды останутся местные в Индустриальном районе, Березинская, дома 28, 28-2, 30, 32, 34, 36 и 18.

Людей просят ответственно относиться к оплате за потребленные услуги во избежание прекращения подачи.

Графики в Днепре предусматривают перебои из-за проходящих в области необходимых работ, поэтому без удобств останутся несколько жилых массивов.

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