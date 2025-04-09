Если вы ищете работу в Днепре, существует ряд вакансий, которые могут быть интересными и возможно стать будущей деятельностью.

Есть несколько интересных вакансий, которые могут стать отличным стартом для вашей работы в Днепре , сообщает Politeka.

Одно из самых привлекательных предложений – продавец-консультант в магазине Vitto Rossi в ТРЦ "Караван". Эта опция для активных, коммуникабельных и амбициозных людей, желающих развиваться в сфере розничной торговли. Заработная плата составляет от 25 000 до 45 000 грн, а для лучших продавцов даже до 60 000 грн, что позволяет значительно увеличить доход благодаря бонусам и процентам от личных продаж. Кроме того компания предлагает комфортный график, стабильные выплаты и корпоративные скидки на продукцию бренда.

Еще одна интересная вакансия – менеджер по продажам в компании "IkorkaShop", онлайн-магазине по продаже икры и морепродуктов. Здесь также предлагают конкурентную зарплату от 20 000 до 50 000 грн., а также возможность обучения и развития в сфере продаж. Рабочее место в комфортном офисе с гибким графиком – с 10:00 до 18:00, что позволяет легко совмещать ее с другими обязательствами.

Для работы в Днепре также есть вакансия на склад компании My Phone. Этот вариант подходит для молодых, ответственных людей, которые готовы работать без опыта, учиться новому и выполнять обязанности со склада, в том числе прием товара, проклейка ценников и комплектование заказов.

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