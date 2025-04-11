В Днепре приготовление к Пасхе 2025 уже в разгаре, а традиционная паска в этом году обойдется дороже, узнайте цены в магазинах.

В Днепре пасхальные приготовления начались, традиционная паска в 2025 году обойдется дороже, стало известно, о ценах в магазинах, передает Politeka.

По подсчетам Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), приготовление 3-4 пасок по 500–600 граммов будет стоить в среднем 318,4 грн – это на 38,6% больше, чем в 2024 году.

Причиной роста стоимости стали более высокие цены на ключевые ингредиенты, в том числе яйца, сливочное масло и молоко. Такая динамика повлияла не только на домашнюю выпечку, но и стоимость уже готовых в супермаркетах города.

По состоянию на начало апреля 2025 года в супермаркетах Днепра уже активно продают праздничную выпечку к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля.

Стартовая цена - от 30 гривен за 100 граммов.

В продаже – как собственная выпечка торговых сетей, так и продукция популярных кондитерских брендов.

Стоимость зависит от состава, веса и оформления паски.

С каждым днем ​​спрос растет, что обычно приводит к повышению цен. Поэтому рекомендуется покупать пасхальную выпечку заранее – это позволит сэкономить и выбрать лучший вариант.

NOVUS, классические начинаются с 29,9 грн (100 г), 49,99 (200 г), 79,99 (500 г).

Элитные варианты: с глазированными сухофруктами и орехами - 169 (300 г), "Фирменная" с миндальными хлопьями - 199 за 500 г.

"Сельпо" выпечка собственного производства - 34,99 (100), 79,99 (300), 129 (500 грамм).

"Эпицентр" - от 36 гривен (100 грамм), 125 (450), 230 (1 кг); творожная - 190 (550); кекс с клюквой и изюмом - 265 (620).

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