В 2025 году может произойти повышение тарифов на газ в Днепре и это, несомненно, станет ощутимым ударом по кошельку

Возможное повышение тарифов на газ в Днепре уже в этом году, если ситуация на энергетическом рынке продолжит ухудшаться, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что говорят эксперты, и какие прогнозы озвучивают.

Стоимость одного кубометра голубого топлива для населения установлена ​​на уровне 7,96 грн в соответствии с тарифным планом от «Нафтогаза Украины».

Эта цена будет оставаться стабильной, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года. Однако, учитывая сокращение внутренней добычи и растущую зависимость от дорогого импортного голубого топлива с европейских рынков, правительство и энергетические компании рассматривают возможность ценового увеличения.

По предварительным прогнозам стоимость голубого топлива для бытовых потребителей может вырасти до 10–12 гривен за кубометр. Этот вопрос активно обсуждается в энергетических кругах страны.

Предполагается, что повышение тарифов на газ в Днепре и других регионах Украины состоится в летний период, когда уровень потребления традиционно снижается, что поможет смягчить финансовую нагрузку на домохозяйства. В то же время, население уже выражает обеспокоенность, ведь рост коммунальных расходов может существенно повлиять на семейные бюджеты.

Кроме основной оплаты, потребителям приходится учитывать и другие расходы — в частности, на обслуживание внутридомовых газовых сетей, которое обычно осуществляется раз в 3–5 лет и может стать еще одним финансовым бременем в случае роста основной стоимости ресурса.

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