Мобилизация в Днепре и области не проходит без скандалов, правоохранители разоблачили сделку врачей ВЛК.

Мобилизация в Днепре продолжается, а между тем работники ВЛК оформляли документы военнообязанным, в которых отмечали фиктивные заболевания, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

В частности, на Днепропетровщине правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении двух работников военно-врачебной комиссии.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, врач-невропатолог и секретарь ВЛК организовали схему вымогательства денег от мужчин призывного возраста.

Они оформляли документы, отмечавшие фиктивные заболевания, что позволяло призывникам служить только в тыловых подразделениях или территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, вместо прохождения службы в боевых подразделениях.

Их преступная деятельность была прекращена на рабочем месте после того, как они извлекли неправомерную выгоду. Фиктивные справки они продавали по 800 и 200 долларов США.

Работникам ВЛК, пока идет мобилизация в Днепре, инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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