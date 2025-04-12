Пенсия в Днепре была пересчитана за три года, и начиная с января 2024 года, она должна получать такую сумму.

Пенсия в Днепре для судьи в отставке была увеличена до неслыханных показателей после того, как она подала заявление в ПФУ в местный суд, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении по делу 580/539/25.

Она добыла справку о зарплате в Днепровском апелляционном суде и обратилась в Пенсионный фонд Украины с просьбой – выплата для нее должна вырасти, но украинка получила отказ.

В своем решении суд указал, что истица пропустила срок для обращения. Она просила провести перерасчет выплат с 1 февраля 2022 года, но подала иск только 15 января 2025 года. Поэтому было решено оставить иск без рассмотрения, поскольку он подан по истечении шестимесячного срока и оснований для возобновления этого срока истица не привела.

Наталья Калинич получила справки о зарплате судьи за три года: с 1 января 2022 года (267 948 грн), 2023 (289 872 грн) и 2024 (327 024). Учитывая данные, она имеет право на выплаты, которая составляет 64% от указанной зарплаты.

Согласно решению ее пенсия в Днепре была перечислена за три года, и начиная с января 2024 года, она должна получать 209,2 тысячи гривен ежемесячно. Кроме того, судья одержит компенсацию в виде разницы между фактически выплаченной суммой и выплатой, которую ей назначили после заявления.

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