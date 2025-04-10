Прогноз погоды в Днепре на 11 апреля, синоптики прогнозируют облачность, дожди, понижение температуры и не только.

Жители Днепра готовятся к пасмурному дню, синоптики обнародовали актуальный прогноз погоды на 11 апреля, сообщает Politeka.

Ожидаются осадки, облачность и заметное похолодание.

По данным метеорологов, в пятницу атмосферные условия региона изменятся: небо затянет плотной облачностью. Утро начнется с интенсивного дождя, который продлится почти до самого вечера — об этом предупреждают на сайте Sinoptik.

С самого утра возможны краткие прояснения, однако большую часть дня небо будет оставаться серым. Хотя осадки днем прекратятся, солнечного тепла ждать не стоит.

Температурные показатели останутся на низком уровне. Ночная температура опустится до +2°C, утром воздух прогреется лишь до +5°C.

К полудню прогнозируется до +7°C, и такой показатель сохранится до вечера.

Ощущение прохлады усилится за счет высокой влажности воздуха и переменного ветра со скоростью до 5,7 м/с.

Суббота, по предварительным данным, принесет улучшение погодных условий — днем воздух прогреется поднимется до +8°C.

Однако резкие погодные перемены возможны, поэтому не забудьте подготовить зонт и тёплую одежду, особенно на утренние и вечерние часы.

Согласно долгосрочному прогнозу на апрель, украинцев ожидает переменчивая погода: от дождей и понижений температуры в начале месяца до заметного потепления ближе к его завершению.

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