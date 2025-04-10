Подорожание яиц в Днепре уже коснулось местных жителей, вынужденных искать более выгодные места для покупок.

В апреле 2025 года наблюдается подорожание яиц в Днепре , сообщает Politeka.

Средняя цена на перепелиные (20 шт) составляет 65,05 грн., что почти не изменилось по сравнению с мартом. Однако ценки могут варьироваться в разных сетях: в Auchan перепелине стоят 61,50., а в Megamarket – 69,70. Таким образом, разница между магазинами существенная, и это следует учитывать при покупках.

Что касается куриных, то ценники выросли значительно. Марка Квочка (С1, 10 шт) сейчас стоит 79,60 гривен, что на 7,50 дороже, чем в марте (72,10). Ценники на этот товар колеблются от 74,68 грн. у Auchan до 79,60 в других магазинах, в частности в Megamarket. Это свидетельствует о стабильном росте расценок куриного продукта.

Ясенсвет также претерпели повышение стоимости. 10 штук Ясенсвит (С1) стоят 73,30 гривен, что на 4,53 больше, чем в марте. Самые дешевые цены на этот товар можно найти у Auchan (70,80), а в Megamarket они стоят 78,20. Это повышение стоимости на 4,53 за последний месяц.

Также следует отметить, что Ясенсвит (С1) на 18 и 30 штук подорожали на 1,22 грн. и 17,25. соответственно. Стоимость на упаковку 18 штук составляет сейчас 122,15 гривен, а на 30 штук — 223,85. Это можно объяснить общей тенденцией роста цен на продукты питания, которая наблюдается в последнее время.

Подорожание яиц в Днепре является важной темой для потребителей, поскольку цены на основные продукты продолжают расти. Это ставит перед многими жителями города вопрос о необходимости корректировать расходы на питание.

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