Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Днепре можно найти в торговой сфере и не только

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Днепре предлагаются для ряда профессионалов, а средняя зарплата на апрель составляет 23 500 гривен, сообщает Politeka.net.

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Такие варианты найти в торговой сфере. Да, руководитель отдела продаж в среднем зарабатывает 65 тысяч в месяц. Он влияет на стратегию, и его основная задача - обеспечить ее внедрение до последнего уровня сотрудников отдела продаж.

Также хорошо зарабатывает риэлтор. Компетентный риэлтор объединяет несколько важных качеств: он обладает аналитическим складом ума, понимает рынок, знает, как анализировать спрос и предложение, а также консультирует по разным вопросам. Кроме того, он владеет навыками психолога, умеет слушать клиентов и создавать благоприятную атмосферу на переговорах, а также владеет знаниями в области права, в частности в семейном, земельном и жилищном праве. Зарплата в этой должности предлагается в 60 тысяч.

В список наиболее высокооплачиваемых вакансий в Днепре вошел также автоэлектрик - ему в среднем платят 40 тысяч в месяц. В обязанности электрика включена диагностика автомобиля по поломкам, а после изучения проблемы принятие верного решения по устранению неполадки. Опытный автоэлектрик способен быстро отыскать и устранить любую неисправность в электрооборудовании на легковом и грузовом автомобиле.

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