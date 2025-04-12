Работа для ВПЛ с проживанием в Днепре доступна на платформах, где вы можете выбрать наиболее выгодный для себя вариант.

В Украине доступна работа для ВПЛ с проживанием в Днепре , сообщает Politeka.

Для ищущих стабильный доход предлагаются вакансии водителей самосвалов, монтажников модульных домов и переборщиков овощей и фруктов.

Для водителей самосвалов предлагается зарплата от 26000 до 30000 грн в месяц. Работа проводится по Днепру и ближайшим областям. Предприятие обеспечивает официальное трудоустройство, постоянство и проживание в комфортных условиях для иногородних. Такие условия подходят для тех, кто хочет работать в стабильной компании круглогодично.

Еще одна выгодная вакансия – для монтажников каркасных и модульных домов. Заработная плата составляет от 72000 до 78000 грн в месяц в строительной компании, занимающейся монтажом 1500 модульных домов. Для иногородних обеспечиваются бесплатное жилье и питание. Также для них организован транспорт, который отнимает и привозит обратно. Эта вакансия подходит для ищущих высокооплачиваемость с возможностью проживания.

Для переборщиков и фасовщиков овощей и фруктов на складе в районе Тополя 3 предлагается зарплата от 30000 до 32000 грн в месяц. Также есть возможность жилья и питания для иногородних работников. В обязанности на склад входит переборка и фасовка овощей и фруктов.

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