Подорожчання яєць у Дніпрі вже торкнулося місцевих жителів, які змушені шукати більш вигідні місця для покупок.

У квітні 2025 року спостерігається подорожчання яєць у Дніпрі, пвідомляє Politeka.

Середня ціна на перепелині (20 шт) складає 65,05 грн., що майже не змінилося порівняно з березнем. Однак ціннки можуть варіюватися в різних мережах: в Auchan перепелині коштують 61,50., а в Megamarket — 69,70. Таким чином, різниця між магазинами суттєва, і це варто враховувати під час покупок.

Щодо курячих, то цінники зросли значно. Марка Квочка (С1, 10 шт) наразі коштує 79,60 гривень, що на 7,50 дорожче, ніж у березні (72,10). Цінники на цей продукт коливаються від 74,68 грн. у Auchan до 79,60 в інших магазинах, зокрема в Megamarket. Це свідчить про стабільне зростання розцінок курячий продукт.

Ясенсвіт також зазнали підвищення вартості. 10 штук Ясенсвіт (С1) коштують 73,30 гривень, що на 4,53 більше, ніж у березні. Найдешевші ціни на цей товар можна знайти в Auchan (70,80), а в Megamarket вони коштують 78,20. Це підвищення вартості на 4,53 за останній місяць.

Також варто зазначити, що Ясенсвіт (С1) на 18 і 30 штук подорожчали на 1,22 грн. і 17,25.відповідно. Вартість на упаковку 18 штук наразі складають 122,15 гривень, а на 30 штук — 223,85. Це можна пояснити загальною тенденцією до зростання цін на продукти харчування, яка спостерігається останнім часом.

Подорожчання яєць у Дніпрі є важливою темою для споживачів, оскільки ціни на основні продукти продовжують зростати. Це ставить перед багатьма жителями міста питання про необхідність коригувати витрати на харчування.

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