Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре доступно для граждан, которые нуждаются в крыше над головой в трудное время.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре предоставляется в рамках государственной инициативы «Прихисток», созданной для поддержки внутренне перемещенных лиц, потерявших дома из-за войны, сообщает Politeka.

Этот проект позволяет ВПЛ найти временное помещение в городе благодаря участию местных жителей, имеющих свободную недвижимость.

Суть программы состоит в том, что владельцы квартир, комнат или домов могут предоставить дом для ВПЛ, получая при этом компенсацию от государства. Это не только способ поддержки пострадавших, но и эффективная модель взаимодействия общины с нуждающимися.

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно зарегистрироваться на платформе dopomagai.org , где можно просмотреть имеющиеся предложения, подать заявку и ожидать ответа от владельца.

Владельцы домов могут присоединиться к инициативе, разместив объявления с описанием условий проживания, количества мест и контактов для связи. Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре помогает наладить быт и почувствовать поддержку, которая особенно важна во время неопределенности.

Программа продолжает действовать, а новые варианты появляются регулярно. Уточнить детали можно по телефону горячей линии Днепропетровской ОГА: 0800505600.

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