После завершения моратория на повышение тарифов на газ в Днепре это не будет означать автоматический рост цен

Многих горожан сейчас интересует вопрос повышения тарифов на газ в Днепре и области с мая, сообщает Politeka.net.

Рассказываем все известные подробности.

Недавно в печати появилась информация, что в 2025 году цены для бытовых потребителей меняться не будут. Это подтвердили несколько источников правительства.

«Если даже у нас военное положение истекает в ближайшие месяцы, в законе прописан запрет еще в течение полугода. Не будет ценового увеличения уже в этом году. Ну, разве очень сильно надавят партнеры, но это почти исключено», — заявил представитель правительства в разговоре с украинскими СМИ.

Стоимость на голубое топливо для населения от "Нафтогаза" составляет 7,96 грн за кубометр, и эта цена будет оставаться неизменной до конца текущего месяца. Постановление от 28 марта 2025 года позволяет продлить действие этой фиксированной цены.

Стоит отметить, что кроме компании "Нефтегаз Украины", голубое топливо для населения поставляют и другие компании. Однако около 98% бытовых потребителей выбирают именно "Нефтегаз".

Даже после завершения моратория на повышение тарифов на газ в Днепре и других районах Украины это не будет означать автоматический рост цен. Дальнейшие изменения будут зависеть от нескольких факторов, таких как объем потребления, уровень внутренней добычи газа и общая экономическая ситуация в стране.

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