Найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі можна знайти у торгівельній сфері і не тільки

Найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі пропонуються для низки професіоналів, а середня зарплата станом на квітень становить 23 500 гривень, повідомляє Politeka.net.

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Такі варіанти можна знайти у торгівельній сфері. Так, керівник відділу продажів в середньому заробляє 65 тисяч на місяць. Він впливає на стратегію, і його основним завданням є забезпечити її впровадження до останнього рівня співробітників відділу продажів.

Також гарно заробляє ріелтор. Компетентний ріелтор поєднує кілька важливих якостей: він має аналітичний склад розуму, розуміє ринок, знає, як аналізувати попит і пропозицію, а також надає консультації з різних питань. Крім того, він володіє навичками психолога, вміє слухати клієнтів і створювати сприятливу атмосферу на переговорах, а також має знання в галузі права, зокрема в сімейному, земельному та житловому праві. Зарплата на цій посаді пропонується в 60 тисяч.

У список найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі увійшов також автоелектрик - йому в середньому платять 40 тисяч на місяць. В обов'язки електрика включена діагностика автомобіля щодо поломок, а після вивчення проблеми, прийняття вірного рішення щодо усунення неполадки. Досвідчений автоелектрик здатний швидко відшукати та виправити будь-яку несправність в електрообладнанні на легковому та вантажному автомобілі.

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