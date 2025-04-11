Если вы ищете работу пенсионером в Днепре, то есть немало вакансий, которые могут вам подойти.

Открыты несколько вакансий для лиц, которые ищут работу для пенсионеров в Днепре с гибким графиком и удобными условиями, сообщает Politeka.

В Шевченковском районе города нужен охранник для рабочего графика с 8:00 до 20:00. Оплата - 300 грн в смену. Локация находится недалеко от автовокзала, что обеспечивает удобный доступ для сотрудников. Подходит как для студентов, так и для людей пожилого возраста, желающих заниматься не слишком тяжелым трудом.

Также для таких людей есть вакансия для ремонтников поддонов, где опыт не обязателен. Нужны работники, готовые учиться и работать. Зарплата варьируется от 20000 до 30000 грн в месяц. Специальных навыков не требуется, а обучение проходит непосредственно на рабочем месте.

Кроме того, открылась должность для водителей с категорией С на авто 5 тонн (Мерседес Атего). График с 6:00 до 21:30, возможны варианты 5/2 или 6/1. Зарплата колеблется от 22000 до 25000 грн в месяц. Это хорошая возможность для лиц пенсионного возраста, имеющих водительские права и желающих работать в удобном режиме.

Работа для пенсионеров в Киеве является отличным вариантом для тех, кто ищет возможность заработать, получая при этом стабильный доход и комфортные условия. Все вакансии предусматривают возможность гибкого графика и предоставление дополнительных преимуществ для кандидатов с разным опытом.

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