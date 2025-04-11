Жителі міста можуть уже найближчим часом побачити підвищення тарифів на газ у Дніпрі, що означатиме більші цифри у платіжках.

Підвищення тарифів на газ у Дніпрі обговорюють дедалі активніше, і хоча офіційних рішень ще немає, експерти наголошують, що це обов'язково станеться, повідомляє Politeka.

Стан енергетичного ринку викликає занепокоєння не лише у фахівців, а й у звичайних споживачів. Підняття вартості може стати реальністю вже в 2025 році. Все залежить від того, як розгортатиметься ситуація з внутрішнім видобутком та доступом до імпортного ресурсу, що останнім часом лише дорожчає.

На сьогодні для населення діє фіксована вартість — 7,96 гривні за кубометр згідно з "Нафтогазом України". За чинними умовами вона зберігатиметься щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Але через зменшення обсягів власного видобутку та зростаючу залежність від європейських поставок, уряд разом із енергетичними компаніями вже розглядає можливі варіанти підвищення тарифів на газ у Дніпрі.

Аналітики припускають, що нова вартість може коливатись у межах 10–12 гривень за кубометр. І хоча конкретних дат поки не названо, у професійному середовищі схиляються до того, що це може відбутися влітку, коли споживання значно нижче, ніж у холодний сезон.

Це може пом'ягшити навантаження на сімейні бюджети містян, проте всеодно доведеться звикатися із думкою, що платити потрібно більше.

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