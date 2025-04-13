В Днепре готовятся к резкой смене погоды на неделе с 14 по 20 апреля, узнайте, к чему следует готовиться.

Синоптики дали прогноз погоды на неделю в Днепре с 14 по 20 апреля 2025 года и рассказали, как изменится температура воздуха, передает Politeka.

Согласно информации метеорологов, погода в Днепре на неделе с 14 по 20 апреля будет в пределах от +16°C до +21°C.

Ожидается резкове повышение температуры, максимальная в эти дни составит +21°C, минимальная +7°C.

Самый теплый день предварительно прогнозируется на воскресенье, на Пасху, 20 апреля, самый холодный в понедельник 14 числа.

Скорость ветра будет достигать всего 3,1 м/с. Синоптики говорят, что осадков в этот период не ожидается, прогнозируются теплые и солнечные весенние дни.

Ночами возможны небольшие заморозки, однако днем останется умеренным. Ближе к концу месяца станет теплее, а осадков станет меньше.

Финальная часть месяца будет комфортной, но похолодние пока не ожидается.

Дожди станут редкими и в основном кратковременными. Влажность воздуха будет меняться, но существенных осадков не предполагается.

Синоптики отмечают, что температура воздуха в Украине постепенно повышается. В середине недели +10…+15°C, а в западных регионах – может посыситься даже до +17°C.

Погода обычно может быть изменчивой, возможно преобладание высокого атмосферного давления.

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