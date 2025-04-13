Графики отключения воды в Днепре с 14 по 20 апреля были объявлены для части абонентов КП Днепроводоканал.

С новой недели будут введены новые графики отключения воды в Днепре с 14 по 20 апреля, однако коснутся они лишь некоторых пользователей услуг, сообщает Politeka.net.

Предупреждение об этом появилось на сайте КП Днепроводоканал.

Мера будет введена для абонентов-должников в Соборном и Днепровском районах города, включая села Новоалександровка и Опытное. Отключение коснется жителей частного сектора, чей общий долг перед предприятием составляет 378 649,48 грн.

Соборный район:

Хортицкая 1 - неуплата 54 856,28

Винницкая 1 - неуплата 92 170,45

Любомира Гузара 1 — неуплата 42 202,09

Танкистов 1 – неуплата 13 960,00

Лабораторная 1 — 45 250,34

Днепровский район (с. Новоалександровка):

Осенняя 3 - задолженность 29 190,09

Солнечная 2 – задолженность 20 486,91

Днепровский район (с. Опытное):

Авиаторов 1 - задолженность 20 260,39

Агрономическая 2 - долг 27 085,36

Осмолова 1 – долг 7 866,02

Окружная 3 - долг 25 321,55

Обратите внимание, что графики отключения воды в Днепре с 14 по 20 апреля будут введены только в случае наличия задолженности за жилье.

Напоминаем, что если финансовые трудности не позволяют сразу уплатить всю сумму, КП «Днепропроводоканал» ГТР предлагает заключение договора реструктуризации долга на выгодных условиях. Для заключения таких договоров обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или в районные абонентские службы. Адреса можно найти на нашем сайте в разделе "Контакты".

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