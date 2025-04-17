В Днепре за последний месяц подсолнечное масло подорожало на 4%, и жители уже ощущают это при покупках в супермаркетах, сообщает Politeka.
Согласно данным аналитиков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), основной причиной роста цен стал дефицит сырья — семян подсолнечника.
Из-за слабого урожая в 2024 году предложение на рынке ограничено, тогда как спрос остается стабильно высоким.
Как следствие, производственные затраты увеличились, что напрямую повлияло на масло в розничных сетях. В годовом выражении подорожание достигло почти 40%.
В марте 2025 года за бутылку в магазинах Днепра придется заплатить от 31 до 92 гривен в зависимости от бренда и торговой сети. Средняя стоимость составила 77,5 грн за стандартную бутылку.
В популярных супермаркетах города такой прайс:
Олейна рафинированное 850 мл:
- Auchan 66,80.
- Novus 69,99
- Megamarket 81,40
- Metro 77,90
средняя: 74,02.
Щедрый Дар рафинированное 850 мл:
- Novus 81,99 грн.
- Auchan 80,10.
- Metro 79,20.
средняя : 80,43.
Некоторые магазины предлагают продукцию менее известных брендов по сниженным ценам — около 31 грн, но такие предложения ограничены по количеству и чаще всего являются акционными.
В некоторых сетях может превышать 80 гривен, особенно за продукцию известных марок.
Эксперты предупреждают: если ситуация с стоимостью на сырье не стабилизируется, и продолжит расти. Поэтому покупателям стоит быть внимательными, сравнивать прайс и следить за скидками и акциями.
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