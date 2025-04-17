Подорожание подсолнечного масла в Днепре, узнайте, почему растут цены и сколько теперь платят горожане

В Днепре за последний месяц подсолнечное масло подорожало на 4%, и жители уже ощущают это при покупках в супермаркетах, сообщает Politeka.

Согласно данным аналитиков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), основной причиной роста цен стал дефицит сырья — семян подсолнечника.

Из-за слабого урожая в 2024 году предложение на рынке ограничено, тогда как спрос остается стабильно высоким.

Как следствие, производственные затраты увеличились, что напрямую повлияло на масло в розничных сетях. В годовом выражении подорожание достигло почти 40%.

В марте 2025 года за бутылку в магазинах Днепра придется заплатить от 31 до 92 гривен в зависимости от бренда и торговой сети. Средняя стоимость составила 77,5 грн за стандартную бутылку.

В популярных супермаркетах города такой прайс:

Олейна рафинированное 850 мл:

Auchan 66,80.

Novus 69,99

Megamarket 81,40

Metro 77,90

средняя: 74,02.

Щедрый Дар рафинированное 850 мл:

Novus 81,99 грн.

Auchan 80,10.

Metro 79,20.

средняя : 80,43.

Некоторые магазины предлагают продукцию менее известных брендов по сниженным ценам — около 31 грн, но такие предложения ограничены по количеству и чаще всего являются акционными.

В некоторых сетях может превышать 80 гривен, особенно за продукцию известных марок.

Эксперты предупреждают: если ситуация с стоимостью на сырье не стабилизируется, и продолжит расти. Поэтому покупателям стоит быть внимательными, сравнивать прайс и следить за скидками и акциями.

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