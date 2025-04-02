В Днепре заметно подорожали молочные продукты, потому что инфляция в Украине продолжает расти.

За последние несколько месяцев цены в Днепре на молоко, масло и сыр значительно выросли, пише Politeka.net.

Одной из главных причин подорожания молочки в Днепре является значительное повышение закупочной стоимости. Перерабатывающие предприятия вынуждены покупать сырье почти в два раза дороже, чем еще шесть месяцев назад. Это, в свою очередь, повышает стоимость готового товара, которая требует значительных энергетических затрат на производство и транспортировку.

По данным Национального банка Украины, инфляция растет быстрее, чем ожидалось, и это заставляет регулятора повысить учетную ставку до 15,5%. Это решение должно помочь сдержать подорожание товаров и услуг, хотя пока что оно не достаточно эффективно для остановки роста стоимости на питание.

Как изменятся цены на молочные продукты в Днепре.

По информации Госстата, в феврале 2025 года затрачиваемая стоимость на молоко, масло и сыр по сравнению с январем 2025 года увеличились на 0,8%. Однако с начала 2025 года индекс потребительских цен вырос на 2%, что свидетельствует о продолжающемся подорожании молочных продуктов.

Хотя цены на молоко и яйца, несколько замедлили свое повышение благодаря увеличению предложения, средства, затрачиваемые на переработанные продукты, в том числе молочные, остаются высокими из-за роста затрат на сырье, энергоресурсы и логистику.

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