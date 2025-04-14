Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может произойти в любой момент.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области пока не планируется, а цены остаются на прежнем уровне, однако в будущем возможен их рост, сообщает Politeka.net.

После завершения военного положения и стабилизации ситуации в стране прогнозируется ценовое поднятие коммунальных тарифов.

Как отметил мэр Павлограда, ежемесячно из городского бюджета выделяется около 4 миллионов гривен для компенсации разницы между себестоимостью и действующими ценами.

Он также обратил внимание на несправедливость нынешней системы, когда жители с высокими доходами – до 100 тысяч гривен в месяц – платят коммуналкуна тех же условиях, что и пенсионеры с минимальными выплатами.

По мнению мэра, было бы логично, если бы у тех, кто имеет финансовую возможность, начали платить реальную стоимость услуги уже сейчас — это позволило бы уменьшить нагрузку на городской бюджет.

«Когда слышу, что воду называют "золотой", всегда отвечаю: ее стоимость должна быть экономически обоснована. Пока они сдерживаются из-за военного положения, но после его завершения они будут расти. При этом мы обязательно обеспечим адресную поддержку тем, кто действительно в ней нуждается», — заявил городской голова Анатолий Вершина.

Несмотря на то, что Национальная комиссия с 1 июня 2023 г. оставила централизованные цены без изменений, органы местного самоуправления имеют право самостоятельно корректировать цены на своей территории. Поэтому повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может произойти в любой момент.

Специалисты отмечают: стоимость услуг может существенно отличаться в зависимости от региона. На это влияют местные условия – наличие ресурсов, стоимость электроэнергии и другие факторы.

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