Денежная помощь в Днепре и области включает две категории граждан, которые получат выплаты в течение трех месяцев.

Благотворительным фондом "Право на защиту" в рамках программы многоцелевой помощи от ООН выплачивается денежная помощь в Днепре и области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Telegram-канале.

Включаются две категории граждан:

внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть дома из-за боевых действий;

вернувшихся из-за границы после начала полномасштабного вторжения.

Чтобы претендовать на выплаты, необходимо отвечать следующим критериям:

общий доход на одного члена домохозяйства не превышает 5,4 тыс. грн;

семья является неполной: один из родителей самостоятельно воспитывает детей до 18 лет или ухаживает за пожилыми родственниками;

в домохозяйстве только пенсионеры, которые также содержат несовершеннолетних;

в составе семьи есть лица с инвалидностью или нуждающиеся в постоянном медицинском уходе.

Заявки на участие в программе принимаются в течение апреля. Денежная помощь в Днепре и области остается постоянной – 10 800 гривен за три месяца, то есть каждый получатель получит по 3 600 гривен ежемесячно.

Зарегистрироваться в рассрочку можно будет по новому адресу: ул. Половицкая, 9 — недалеко от Театра оперы и балета.

Организаторы уточняют, что удобно добраться можно до остановки "Театр оперы и балета / Главпочтамт" следующим транспортом:

трамвай №1;

автобусы №87, 101, 113, 146, 157;

троллейбусы №Б, 1, 4, 5, 6.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka писала, цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.



