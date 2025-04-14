Благотворительным фондом "Право на защиту" в рамках программы многоцелевой помощи от ООН выплачивается денежная помощь в Днепре и области, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-служба фонда в Telegram-канале.
Включаются две категории граждан:
- внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть дома из-за боевых действий;
- вернувшихся из-за границы после начала полномасштабного вторжения.
Чтобы претендовать на выплаты, необходимо отвечать следующим критериям:
- общий доход на одного члена домохозяйства не превышает 5,4 тыс. грн;
- семья является неполной: один из родителей самостоятельно воспитывает детей до 18 лет или ухаживает за пожилыми родственниками;
- в домохозяйстве только пенсионеры, которые также содержат несовершеннолетних;
- в составе семьи есть лица с инвалидностью или нуждающиеся в постоянном медицинском уходе.
Заявки на участие в программе принимаются в течение апреля. Денежная помощь в Днепре и области остается постоянной – 10 800 гривен за три месяца, то есть каждый получатель получит по 3 600 гривен ежемесячно.
Зарегистрироваться в рассрочку можно будет по новому адресу: ул. Половицкая, 9 — недалеко от Театра оперы и балета.
Организаторы уточняют, что удобно добраться можно до остановки "Театр оперы и балета / Главпочтамт" следующим транспортом:
- трамвай №1;
- автобусы №87, 101, 113, 146, 157;
- троллейбусы №Б, 1, 4, 5, 6.
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