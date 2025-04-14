Прогноз погоды в Днепре на 15 апреля, синоптики рассказали о незначительном потеплении.

Синоптики представили свежий прогноз погоды в Днепре на вторник, 15 апреля, передает Politeka.

Согласно обновленным данным, горожан ожидает солнечный день с незначительным потеплением.

"Осадки не прогнозируются, и день пройдет преимущественно сухо.

В Днепре на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков", - говорится на сайте синоптик.

Температура воздуха ночью составит около +9°C.

С восходом солнца начнётся постепенное потепление: утром столбики термометров поднимутся до +16…+18°C, а к полудню тепло достигнет +18°C и сохранится до вечера.

Благодаря высокому уровню влажности и слабому ветру (до 1,5 м/с), тепло будет ощущаться особенно комфортно. Такая погода идеально подойдет для прогулок и легкой одежды.

По данным синоптиков, неделя с 14 по 20 число в Днепре будет отмечена стабильным потеплением: дневные температуры будут варьироваться от +16°C до +21°C.

Самым теплым днем по всей Украине предварительно станет воскресенье, 20 апреля — именно на Пасху. Самый прохладный день недели ожидается в понедельник, 14 числа, с температурой около +7°C.

Таким образом, можно утверждать, что метеообстановка в городе стабилизируется в сторону весеннего комфорта, без резких колебаний и существенных осадков до конца этого месяца.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.