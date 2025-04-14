Украинцам рассказали, где будут введены графики отключения света в Днепре и области во вторник, 15 апреля.

Графики отключения света в Днепре и области 15 апреля жителей предупреждают о временном прекращении электроснабжения из-за обслуживания сетей, передает Politeka.

Об этом сообщает Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).

в Днепре и области на 15 апреля ограничения запланированы с 08:00 до 17:00 по улицам:

На 15. 04. с 08:00 до 17:00:

Братьев Воробьев: 51А;

Академика Янгеля: 1, 3, 5;

Новокрымская: 2, 2А, 2Б;

шоссе Запорожское: 26А, 30Б.

На 15 апреля с 08:00 до 17:00 по адресу:

город Кривой Рог: проспект Победы: 46, 46А, 46Б, 48;

село Полтаво-Боголюбовка: Степная: 1-3, 5-10, 10А, 11-17, 19, 21-26, 29-35, 38, 40, 42-58, 60-78, 82-88, 92, 94, 16, 90

с. Лозовата: Леси Украинки: 1-3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30, 31, 32, 38-46, 47, 56;

с. Красовское:

Подстепная: 14, 14А, 14Б, 15;

улица Центральная: 64А.

в город Желтые Воды с 08:00 до 17:00 по адресу:

Львовская: 151-161, 162-179, 181-186, 188, 190-196, 198, 200-202, 204, 208-220;

Подгорная: 93, 95, 97, 101, 103, 107, 112-120, 122-127, 129-132, 134;

Степная: 1-33, 37-45;

переулок Речной: 1-7, 8А, 9-23, 25, 27, 29;

Евгения Черняховского: 79;

Миролюбовка: Богдана Хмельницкого: 1, 2, 4, 6-10, 12, 16-23, 23А.

С 10:00 до 17:00:

Мартовская: 1, 3, 5;

Музейно: 18, 20, 22Г, 24;

Хмельницкого: 9, 11.

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