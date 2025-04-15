Денежная помощь в Днепре продолжает поддерживать жителей региона, пострадавших от войны и нуждающихся в финансовой поддержке для восстановления жилья или покрытия расходов на аренду и отопление, сообщает Politeka.

Благотворительный проект "Haven", реализованный при поддержке Caritas Österreich (Каритас Австрия), помогает внутренне перемещенным лицам и людям, чье жилье было разрушено или повреждено в результате боевых действий.

Целью проекта является необходимая поддержка, позволяющая людям покрывать затраты на ремонт поврежденных домов, утепление, а также на приобретение твердого топлива для отопления в зимний период.

Денежная помощь в Днепре предоставляется тем, чьи доходы не превышают 6300 гривен в месяц. Приоритеты имеют наиболее уязвимые категории граждан: одинокие матери, семьи с детьми, лица с инвалидностью, одинокие пенсионеры и многодетные семьи, воспитывающие трое и более детей.

Проект охватывает не только Днепропетровскую область, но и Запорожскую и Донецкую, что позволяет обеспечить помощь еще большему числу людей, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за войны.

Для регистрации на участие в программе следует обратиться к горячей линии по номеру 0 800 336 734, которая работает с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00. Программа призвана облегчить восстановление жизнедеятельности для людей, которые испытали значительные трудности из-за боевых действий, и помочь им восстановить свои дома или найти поддержку в условиях временных затруднений.

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