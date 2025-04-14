Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області поки що не планується, а тарифи залишаються на попередньому рівні, проте в майбутньому можливе їх зростання, повідомляє Politeka.net.
Після завершення воєнного стану та стабілізації ситуації в країні прогнозується цінове підняття комунальних тарифів.
Як зазначив міський голова Павлограда, щомісяця з міського бюджету виділяється близько 4 мільйонів гривень для компенсації різниці між собівартістю та чинними тарифами.
Він також звернув увагу на несправедливість нинішньої системи, коли мешканці з високими доходами — до 100 тисяч гривень на місяць — сплачують за воду на тих самих умовах, що й пенсіонери з мінімальними виплатами.
На думку мера, було б логічно, аби ті, хто має фінансову можливість, почали сплачувати реальну вартість послуги вже зараз — це дозволило б зменшити навантаження на міський бюджет.
«Коли чую, що воду називають "золотою", завжди відповідаю: її вартість має бути економічно обґрунтованою. Наразі тарифи стримуються через військовий стан, але після його завершення вони зростатимуть. При цьому ми обов’язково забезпечимо адресну підтримку тим, хто справді її потребує», — заявив міський голова Анатолій Вершина.
Попри те, що Національна комісія з 1 червня 2023 року залишила централізовані тарифи без змін, органи місцевого самоврядування мають право самостійно коригувати ціни на своїй території. Тому підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області може статися в будь-який момент.
Фахівці наголошують: вартість водопостачання та водовідведення може суттєво різнитися залежно від регіону. На це впливають місцеві умови — наявність ресурсів, вартість електроенергії та інші чинники.
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