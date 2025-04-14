Начнется вторая волна бесплатной выдачи продуктовых наборов для льготных категорий граждан – в первую очередь назначается помощь пенсионерам на Днепропетровщине, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в управлении печати криворожского горисполкома.

Уточним, что эта помощь оказывается пенсионерам на Днепропетровщине с 14 апреля. Так, продуктовые наборы в Кривом Роге смогут получить семьи, в состав которых входят:

участники боевых действий АТО, ООС, или лица, ставшие жертвами военной агрессии РФ;

лица с инвалидностью, полученной во время службы в войске, подпадающих под действие Закона Украины «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей»;

те, кто получает пенсию в размере 3400 грн или менее;

люди с инвалидностью I-III групп в результате катастрофы на ЧАЭС;

родственники умерших ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

ликвидаторы Чернобыльской катастрофы (вторая и третья категории);

люди, оказывающие социальные услуги непрофессионально членам семьи;

участники боевых действий – воины-интернационалисты;

потерпевшие от катастрофы на ЧАЭС, отнесенные к категориям 2Б и 3Б;

неработающие лица с инвалидностью 3 группы по общему заболеванию;

те, кто имеют поддержку при рождении ребенка;

те кто получают поддержку на детей, над которыми установлена ​​опека, забота;

те, кто получают поддержку при потере кормильца;

лица, получающие временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от алиментов, находятся в розыске;

те, кто имеют временную государственную социальную опору неработающим людям старше пенсионного возраста, не имеющим права на пенсию.

Продуктовые наборы можно будет получить в 25 стационарных пунктах по всему городу с понедельника по субботу с 08:00 до 15:00. Помощь пенсионерам на Днепропетровщине имеет некоторые особенности. Например, для жителей отдаленных районов и людей с ограниченными возможностями организовано выездное обслуживание, а графики работы этих пунктов будут также обнародованы.

Если вы не успели получить набор на первую волну, то его можно будет забрать и во время следующей.

Для получения более подробной информации или организации доставки обращайтесь в пункты выдачи или контактный центр по телефонам 1520 (Киевстар) или 499-1520 (другие операторы), а также через сайт.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka писала, цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.