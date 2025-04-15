Стало известно, произойдет ли повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре в ближайшее время.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре , в том числе газ и воду, уже обсуждается на правительственном уровне, и жители города могут столкнуться с увеличением расходов в ближайшее время, сообщает Politeka.

В частности, Министерство энергетики и Нафтогаз рассматривают возможность повышения тарифов на газ в Днепре из-за покупки голубого топлива на европейском рынке по рыночным ценам, которые в три раза выше себестоимости.

Уже сейчас стоимость газа для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн. за кубометр до конца апреля 2025 года. Однако эксперты прогнозируют рост цены до 10-12 грн за кубометр. Кроме того, в 2024 году некоторые потребители стали платить дополнительные платежи за обслуживание внутридомовых сетей.

Между тем, в Днепропетровской области увеличение расценок на воду также может произойти после завершения военного положения и стабилизации ситуации в стране. Пока цены на воду остаются на прежнем уровне, но городской голова Павлограда Анатолий Вершина уже заявил, что в будущем они будут расти.

Прогнозируется, что после войны стоимость на воду в городе и области возрастут, а местные органы власти получат право корректировать цены. Городской голова подчеркнул, что будет предоставлена ​​адресная поддержка тем, кто действительно нуждается в помощи, ведь из городского бюджета компенсируются разницы между себестоимостью.

Следовательно, поднятие стоимости неизбежно и, вероятно, произойдет уже после завершения военного положения.

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