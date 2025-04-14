Отключение газа в Днепре 15 апреля носит временный характер, возобновление произойдет в тот же день.

Специалисты Днепровского филиала ООО «Газсети» временно приостановят газоснабжение в ряде жилых домов, произойдет отключение газа в Днепре 15 апреля, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось на сайте Днепровского филиала ООО «Газсети».

Отключение газа в Днепре 15 апреля произойдет в связи с проведением ремонтных работ по системе газоснабжения. В частности, без голубого топлива останутся улицы:

Елены Пчелки, 35, 35а, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54.

Нестора Махно, 41/1, 41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55.

Сергея Ефремова, 2а, 21а.

Староказацкая, 29, 31, 33.

Процедура носит временный характер. Возобновление газоснабжения произойдет по завершении всех необходимых работ. Для этого потребители должны предоставить доступ работникам газораспределительной компании к каждому помещению, подключенному к голубому топливу.

Это требование прописано в пунктах 4–8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения (ПТЭХ), утвержденных приказом Министерства энергетики Украины №402 от 21.10.2024. Согласно этим правилам, перед повторным подключением к действующим газопроводам, все элементы газовой системы и оборудования должны пройти внешний осмотр и испытания на герметичность сжатым воздухом. Подача голубого топлива без проверок запрещена.

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