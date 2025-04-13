Українцям розповіли про всі необхідні кроки та куди звертатися для швидкого і безпроблемного процесу отримання пенсії в Дніпрі.

Оформлення пенсії в Дніпрі є це важливим етапом, що потребує знання необхідних процедур та підготовки відповідних документів, повідомляє Politeka.

Щоб процес пройшов без труднощів, важливо дотримуватись певних вимог і мати всю необхідну інформацію.

Право регулюється Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Відповідно до цього закону, право на виплати мають громадяни, які досягли пенсійного віку та мають відповідний страховий стаж. Для отримання виплат за віком необхідно мати стаж не менше 32 років до 2025 року. Розмір допомоги залежить від розміру заробітної плати, з якої сплачувались внески.

Для початку потрібно подати заяву до ПФУ. Для цього необхідно зібрати пакет документів і звернутися до територіального відділення ПФУ, яке обслуговує ваш район. Також можна це зробити через онлайн-сервіси: веб-портал ПФУ або додаток "Дія".

Для оформлення необхідні такі документи:

Заява на призначення.

Паспорт громадянина України.

РНОКПП.

Трудова книжка або документи, що підтверджують страховий стаж.

Довідка про заробітну плату.

Фотографії для пенсійного посвідчення.

Заява на виплату через банк або пошту.

Виплати можна оформити в ГУ Пенсійного фонду України за адресами:

вул. Набережна Перемоги, 26

пр-т Богдана Хмельницького, 116а

вул. Січеславська Набережна, 17

вул. Данила Галицького, 22А

вул. Зимових Походів, 22-А

Також доступна подача через "Дію" чи онлайн через ПФУ. Після подання заяви, рішення приймається протягом 10 днів.

Процес оформлення пенсії в Дніпрі передбачає певні процедури та вимоги, і дотримання їх забезпечить швидкий результат.

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