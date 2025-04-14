Человек решил, что мобилизация в Днепре не касается и дважды умудрилась уклониться от призыва.

Мобилизация в Днепре продолжается, однако находятся мужчины, которые не хотят служить и избегают призыва, игнорируя повестки, сообщает Politeka.net.

Об одном из таких случаев говорится в приговоре Петропавловского районного суда Днепропетровской области.

По информации суда, житель области в июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию. Там заявили о его пригодносте к службе.

Позже ему пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, но тот отказался ее получить и уклонился от призыва. В августе 2024 года попытка вручения повестки повторилась, но мужчина снова не явился в ТЦК.

На судебном заседании украинец частично признал свою вину, отметив, что по состоянию здоровья он решил, что мобилизация в Днепре его не касается. После анализа материалов дела суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним о подобном инциденте. В частности, в Днепропетровской области пенсионер получил боевую повестку, но уклонился.

Пенсионер полностью признал свою вину. Он объяснил, что уклонение было связано со страхом за свою жизнь. Также отметил, что оставил работу из-за необходимости ухаживать за внучкой, но позже согласился вернуться на шахту из-за обещанной брони. Амур-Нижнеднепровский районный суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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