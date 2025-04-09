Мобілізація в Дніпрі та області не проходить без скандалів, правоохоронці викрили оборудку лікарів ВЛК.

Мобілізація в Дніпрі продовжується, а тим часом працівники ВЛК оформлювали документи військовозобов’язаним, в яких зазначали фіктивні захворювання, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Зокрема на Дніпропетровщині правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо двох працівників військово-лікарської комісії.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, лікар-невропатолог та секретар ВЛК організували схему вимагання грошей від чоловіків призовного віку.

Вони оформляли документи, в яких зазначали фіктивні захворювання, що дозволяло призовникам служити лише в тилових підрозділах або територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, замість проходження служби в бойових підрозділах.

Їх злочинну діяльність було припинено на робочому місці після того, як вони отримали неправомірну вигоду. Фіктивні довідки вони продавали за 800 та 200 доларів США.

Працівникам ВЛК, поки триває мобілізація в Дніпрі, інкримінують отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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