В Днепре завершили отопительный сезон еще в марте 2025 года, жителям необходимо быть готовыми к подорожанию коммуналки.

В Днепре завершили отопительный сезон, как сообщали городские власти, тепло в домах горожан отключили тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно была на уровне +8°C выше трех дней подряд, информирует Politeka.

Известно, что прекращение подачи тепла возможно только при стабильном потеплении, чтобы не создавать дискомфорт для жителей.

Завершение отопительного сезона осуществляется согласно правительственным нормам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины. Это позволяет избегать преждевременного отключения при внезапном похолодании.

Что касается тарифов, в апреле повышение стоимости коммунальных услуг после отключения батарей в Днепре не ожидается.

В частности, цена на электроэнергию останется на уровне 4,32 грн. за 1 кВтч до 30 апреля 2025 года. Это касается всех бытовых потребителей: жильцов квартир, частных домов и общежитий.

Также не прогнозируется рост тарифов на газ. Согласно действующему законодательству, даже после завершения военного положения цены не изменятся еще не менее полугода.

Стоимость централизованного снабжения, водоснабжения и водоотведения в апреле 2025 года также будет оставаться стабильной.

Таким образом, жители Днепра могут быть уверены в прогнозируемости платежей в ближайшее время.

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