Місцева влада вже визначила попередню дату закінчення опалювального сезону в Дніпрі, але остаточне рішення залежить від погоди та температурних коливань, повідомляє Політека.

Як інформує влада, місто практично без проблем пережило холодні місяці, завдяки стабільній роботі котелень КП «Теплоенерго», які обігрівають понад 85% житлових будинків. Однак, питання все ще актуальне, оскільки на це впливає кілька факторів.

Попередньо влада планує закінчення опалювального сезону в Дніпрі наприкінці березня 2025 року. Проте остаточне рішення залежатиме від того, чи стабільно триматиметься температура повітря на рівні +8°C і вище протягом трьох діб. Якщо середньодобова температура підвищиться до цього рівня і не опуститься, тоді батареї буде відключено.

«Цього тижня вже було +8°C протягом трьох днів, але з 20 чисел березня ми очікуємо похолодання, тому ми ще чекаємо з остаточним рішенням», — зазначив заступник директора КП «Теплоенерго» Володимир Білан.

Місцевим мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями від місцевої влади та комунальних служб, аби бути в курсі актуальних змін. Як і раніше, терміни припинення тепла визначаються відповідно до Правил надання послуг, затверджених урядовою постановою.

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