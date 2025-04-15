Гуманитарная помощь для пенсионеров на Днепропетровщине продолжает выдаваться через благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог».

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна в городе Кривой Рог, сообщает Politeka.

Благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог», действующий при приходском центре «Рідна хата» Прихода Святого Николая Чудотворца УГКЦ, продолжает регистрацию желающих получить поддержку. Предоставляется через фонд для нескольких категорий граждан, нуждающихся в этом.

Зарегистрироваться на получение гуманитарки могут жители Кривого Рога, пострадавшие в результате российских атак, а также ВПЛ, прибывшие в город в 2024-2025 годах. Среди них люди старше 60 лет, инвалиды I и II групп, одинокие люди, беременные и кормящие матери, многодетные семьи и лица, чье жилье было разрушено в результате боевых действий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров на Днепропетровщине включает текстильные изделия (полотенца, постельные принадлежности) и бытовую посуду. Для регистрации необходимо позвонить по телефону 067 160 20 54. Специалисты фонда предоставят консультацию и помогут с подачей заявки на получение гуманитарной помощи.