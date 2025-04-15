Прогноз погоды в Днепре на среду, 16 апреля, ожидается легкое потепление и без осадков.

Согласно последним прогнозам синоптиков, в среду, 16 апреля, жителей Днепра ожидает преимущественно облачная, но теплая погода, сообщает Politeka.

Облачность будет сопровождать город с утра до вечера, но без дождей.

Атмосфера останется сухой, что сделает день особенно приятным для прогулок и активного отдыха.

Ночная температура составит около +12°C. Утром воздух начнет прогреваться, и уже к середине дня столбики термометров достигнут +20°C. Теплая погода сохранится до самого вечера.

Слабый юго-западный ветер скоростью до 2,2 м/с и умеренная влажность создадут комфортные условия без перепадов и ветрености.

Прогноз на неделю с 14 по 20 апреля обещает стабильное повышение в Днепре, дневные температуры будут колебаться от +16°C до +21°C.

Самым прохладным днем станет понедельник, 14 числа, прогнозруется около +7°C. А уже к Пасхе, в воскресенье, 20 числа, ожидается пик весеннего тепла — до +21°C.

Таким образом, погодная ситуация в Днепре стабилизируется: без осадков, с плавным повышением температуры и типично весенним настроением.

Важно отметить, что в этом месяце возможны резкие изменения, в этот период могут быть дожди, поэтому не забудьте брать с собой зонт и одежду, особенно на утро и вечер.

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