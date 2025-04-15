Графики отключения света в Днепре и области на 16 апреля стало известно, где будут ограничения в этот день.

Графики отключения света в Днепре и области 16 апреля украинцев предупреждают о прекращении электроснабжения из-за технического обслуживания сетей, передает Politeka.

Об этом сообщает Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).

В Днепре и области на 16 апреля ограничения запланированы с 08:00 до 17:00 по улицам:

Появилось предупреждение о плановых работах в городе с 08:00 до 17:00 по адресу: улица Казака Мамая: 17А.

в городе Желтые воды с 08:00 до 17:00:

Авангард: 26, 32, 32А;

Строителей: 6А, 8, 8А, 10-34 (парные);

Геологическая: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;

Нова: 1-13, 15, 17;

Полевая: 1, 1А, 2-12, 14;

Рудна: 7, 11;

Счастлива: 1-17, 19.

Плановые работы будут в Каменском районе на 16 число с 08:00 до 17:00:

село Пятихатки: ул. Почтовая: 87, 93Б; Новая: 1А.

Надеждовка:

Саксаганьская: 56;

Горняцкая: 83, 85-87, 91, 95, 111, 116, 118, 119;

Казачья: 20-24, 27, 28, 30, 31;

Крымская: 1, 12, 13, 16;

Саксаганьская 40,41,45,46,47,49,51,52,52А,60,62,64,65,67,69,70,72.

Рекомендуется предварительно подготовиться к временным неудобствам.

Энергетики просят жителей не перегружать сеть после возобновления электроснабжения и с пониманием относиться к необходимости проведения таких работ.

Для уточнения деталей или получения дополнительной информации жители могут обратиться в колл-центр энергетических компаний.

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