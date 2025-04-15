Графики отключения света в Днепре и области 16 апреля украинцев предупреждают о прекращении электроснабжения из-за технического обслуживания сетей, передает Politeka.
Об этом сообщает Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).
В Днепре и области на 16 апреля ограничения запланированы с 08:00 до 17:00 по улицам:
Появилось предупреждение о плановых работах в городе с 08:00 до 17:00 по адресу: улица Казака Мамая: 17А.
в городе Желтые воды с 08:00 до 17:00:
- Авангард: 26, 32, 32А;
- Строителей: 6А, 8, 8А, 10-34 (парные);
- Геологическая: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;
- Нова: 1-13, 15, 17;
- Полевая: 1, 1А, 2-12, 14;
- Рудна: 7, 11;
- Счастлива: 1-17, 19.
Плановые работы будут в Каменском районе на 16 число с 08:00 до 17:00:
село Пятихатки: ул. Почтовая: 87, 93Б; Новая: 1А.
Надеждовка:
Саксаганьская: 56;
Горняцкая: 83, 85-87, 91, 95, 111, 116, 118, 119;
Казачья: 20-24, 27, 28, 30, 31;
Крымская: 1, 12, 13, 16;
Саксаганьская 40,41,45,46,47,49,51,52,52А,60,62,64,65,67,69,70,72.
Рекомендуется предварительно подготовиться к временным неудобствам.
Энергетики просят жителей не перегружать сеть после возобновления электроснабжения и с пониманием относиться к необходимости проведения таких работ.
Для уточнения деталей или получения дополнительной информации жители могут обратиться в колл-центр энергетических компаний.
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