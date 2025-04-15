На подорожание проезда на Днепропетровщине повлияли рост минимаки, расходы по обслуживанию транспорта и изменения в налогообложении

Произошло подорожание проезда на Днепропетровщине, однако оно коснулось пока только одного населенного пункта, сообщает Politeka.net.

Известно, где вырастет цена билетов.

Так, увеличение цены произойдет с 15 апреля в городе Никополь и составит 50%.

"Бесплатным остается проезд для детей младше 18 лет, а также для льготных категорий населения при наличии оригиналов подтверждающих документов", - отметили в сообщении городского совета.

Местные перевозчики уже не раз заявляли, что предыдущая цена в 10 гривен была экономически необоснованной. Однако новый тариф в 15 гривен вызывает немало споров для прифронтового города, где каждая поездка может быть рискованной из-за постоянной опасности, такая цена кажется многим завышенной.

Сравнивать стоимость билетом с более мирными городами страны, где есть хотя бы временное затишье, — неуместно. Условия жизни здесь совсем другие, а каждый день – это вызов для жителей.

В городе, где из-за постоянных обстрелов осталось немного жителей, новость о подорожании проезда на Днепропетровщине вызвала волну недовольства. Люди и так живущие в сложных условиях возмущены — ведь даже элементарные потребности часто становятся испытанием.

Впрочем, повышение стоимости было неизбежным. Как и в других регионах, на это повлияли объективные экономические факторы: рост минимальной заработной платы, расходы по обслуживанию транспорта, изменения в налогообложении и размере военного сбора.

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