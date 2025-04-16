Денежная помощь в Днепре доступна отдельным семьям, соответствующим определенным условиям, сообщает Politeka.
Это касается семей, в составе которых есть лица с инвалидностью. Деньги будут выплачиваться им для покрытия расходов на коммунальные услуги, сообщает Департамент социальной политики Днепровского горсовета. Эта адресная помощь предоставляется домохозяйствам, в которых есть дети с особыми потребностями или лица с инвалидностью I и II группы.
Денежную помощь в Днепре выплатят только в том случае, если домохозяйство не получает жилищную субсидию и не пользуется льготами на оплату коммунальных услуг. Выплаты покрывают услуги, такие как содержание домов, теплоснабжение, водоснабжение и другая необходимая коммуналка, которой пользуются лица с особыми потребностями.
Размер пособия составляет 500 гривен в месяц с апреля по октябрь и 700 гривен с ноября по март на каждого человека с инвалидностью в семье. Выплата производится безналично на счета коммунальных предприятий. Чтобы получить помощь, необходимо подать заявление и документы в управление социальной защиты по месту регистрации.
Для получения финподдержки необходимо предоставить:
-
Заявление.
-
Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью или ID-карту с подтверждением места жительства.
-
Оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных лиц.
-
Справка медико-социальной экспертной комиссии.
-
Личные счета за коммунальные услуги.
Важно обновлять документы ежегодно в январе, поскольку изменения в статусе или регистрации могут привести к прекращению выплат.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.
Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.
Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.