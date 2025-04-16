Денежную помощь в Днепре в размере от 500 до 700 гривен могут получить только отдельные украинцы.

Денежная помощь в Днепре доступна отдельным семьям, соответствующим определенным условиям, сообщает Politeka.

Это касается семей, в составе которых есть лица с инвалидностью. Деньги будут выплачиваться им для покрытия расходов на коммунальные услуги, сообщает Департамент социальной политики Днепровского горсовета. Эта адресная помощь предоставляется домохозяйствам, в которых есть дети с особыми потребностями или лица с инвалидностью I и II группы.

Денежную помощь в Днепре выплатят только в том случае, если домохозяйство не получает жилищную субсидию и не пользуется льготами на оплату коммунальных услуг. Выплаты покрывают услуги, такие как содержание домов, теплоснабжение, водоснабжение и другая необходимая коммуналка, которой пользуются лица с особыми потребностями.

Размер пособия составляет 500 гривен в месяц с апреля по октябрь и 700 гривен с ноября по март на каждого человека с инвалидностью в семье. Выплата производится безналично на счета коммунальных предприятий. Чтобы получить помощь, необходимо подать заявление и документы в управление социальной защиты по месту регистрации.

Для получения финподдержки необходимо предоставить:

Заявление. Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью или ID-карту с подтверждением места жительства. Оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных лиц. Справка медико-социальной экспертной комиссии. Личные счета за коммунальные услуги.

Важно обновлять документы ежегодно в январе, поскольку изменения в статусе или регистрации могут привести к прекращению выплат.

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