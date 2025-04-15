Подорожчання яєць у Дніпрі, як і загалом по країні, лише набирає обертів, повідомляє Politeka.

Як інформує AgroWeek, посилаючись на актуальні аналітичні дані, середня ціна за десяток на початку квітня вже сягнула 76,4 гривні і, за прогнозами, зростання лише набирає темпу.

Така ситуація в передсвятковий період - явище не нове. Та цьогоріч воно особливо відчутне. Аналітики кажуть, що до Великодня вартість може підскочити ще щонайменше на 10%. Причинами є і сезонний попит, і більші витрати на корми, енергоносії, і логістика, яка не стала дешевшою.

Подорожчання яєць у Дніпрі частково зумовлене й експортом. Так, у першому кварталі 2025-го з України вивезли майже пів мільярда продукції, це вдвічі більше, ніж торік. І хоча це чудово для валюти, на внутрішній ринок така статистика впливає не дуже добре. Тим часом ціна десятка популярної марки "Квочка" за останній місяць виросла майже на 14 гривень.

Чимало фахівців підозрюють і спекулятивну складову, вважаючи, що великі виробники користуються ситуацією. Антимонопольний комітет вже не вперше б’є на сполох і навіть попередив топ-компанії про ризик створення штучного дефіциту. У фокусі — Avangard, Ovostar Union, Yednist’ Group. Разом вони контролюють понад половину ринку.

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