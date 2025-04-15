Получить помощь на аренду жилья в Днепре можно, предварительно зарегистрировавшись, но нужно соответствовать критериям.

Помощь на аренду жилья в Днепре в 2025 году доступно для отдельных категорий граждан, отвечающих критериям программы, сообщает Politeka.

Организован этот проект УВКБ ООН в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту". Основными получателями этой поддержки являются внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а также те, кто вернулся из-за границы и проживает в местах временного пребывания или находится под угрозой выселения.

Программа включает также Киев, Киевскую область, Полтавскую, Кировоградскую и Запорожскую области. Помощь на аренду жилья в Днепре предусматривает выплаты в течение шести месяцев, что позволяет семьям стабилизировать свои жизненные обстоятельства. Участие могут принять только семьи, которые ранее не получали подобной денежной поддержки и не пользуются госсубсидиями.

Финансовая помощь выплачивается главе семьи в цифровых долларах США через приложение Vibrant, а ссылка на его загрузку посылается SMS-сообщением.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить анкету и предоставить подтверждающие документы.

Цель проекта – помочь людям, оказавшимся в трудных условиях, получить безопасное жилье. Вся актуальная информация по условиям участия и анкеты публикуется на официальных ресурсах благотворительного фонда.

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