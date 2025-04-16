В апреле снова произошло подорожание яиц перед Пасхой в Днепре, они постепенно растут.

Традиционно наблюдается подорожание яиц перед Пасхой в Днепре, однако не все производители увеличили стоимость этого популярного продукта, сообщает Politeka.net.

Традиционное предпраздничное оживление, повышенный спрос и сезонные колебания в очередной раз повлияли на рынок.

Напомним, в конце 2024 года уже была такая ситуация, однако в начале 2025-го горожане вздохнули с облегчением — стоимость продукта снизилась.

Но в апреле снова произошло подорожание яиц перед Пасхой в Днепре: они постепенно возвращают свой статус золотых.

"Сильпо": от 66 до 99 грн за десяток. В продаже даже есть яйца цесарки – 299 гривен за упаковку. Но вряд ли кто-нибудь будет покупать их для пасхальной корзины, если вы не профессиональный повар.

"Dmart" : одно стоит от 5,25 грн, упаковка из 6 штук - 52,90 грн, а десяток - в пределах 65,50-102 гривен.

"Варус": цена за одну штуку варьируется от 4,29 до 6,17 грн, а десяток в упаковке стоит от 57,90 до 96,70 гривен.

В ассоциации "Союз птицеводов Украины" объяснили, что цены по птицепредприятиям не всегда синхронно меняются с ценами на полках магазинов - обычно разрыв в стоимости длится около 7-10 дней. Так что данная аналитика базируется на предложении именно нефасованной продукции, более объективно отражающей ценовые тренды на рынке.

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