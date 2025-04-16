Синоптики обнародовали актуальный прогноз погоды в Днепре на четверг, 17 апреля, в городе ожидается комфортное потепление и отсутствие осадков, передает Politeka.
Согласно обновленным прогнозам, первая половина дня будет пасмурной, однако ближе к полудню небо прояснится и установится ясная погода.
Осадков не предвидится, что создаст благоприятные условия для прогулок и активного отдыха.
Ночью температура воздуха составит около +9°C. С приходом утра начнется постепенное потепление: к 10:00 воздух прогреется до +16…+18°C, а к середине дня температура поднимется до +21°C и удержится до вечера.
Уровень влажности останется высоким, а слабый ветер до 1,5 м/с обеспечит приятную свежесть. Такая метеообстановка будет особенно комфортной для пребывания на улице и смены гардероба на более легкий.
В целом, согласно данным синоптиков, неделя с 14 по 20 числа в Днепре будет отличаться стабильным весенним теплом.
Дневные температуры будут колебаться от +16°C до +21°C. Самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 числа, когда украинцы будут отмечать Пасху.
А самым прохладным ожидается понедельник, 14 числа — около +7°C.
Таким образом, погода в Днепре стабилизируется и будет радовать жителей устойчивым весенним теплом без резких перемен и осадков до конца месяца.
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