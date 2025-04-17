Повышения тарифов на воду на Днепропетровщине пока нет и цены остаются на прежнем уровне.

Неизбежно повышение тарифов на воду на Днепропетровщине, ведь водоканалы работают с убытками из-за того, что цены давно не меняли, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сейчас.

В Днепропетровской области было принято решение компенсировать разницу в тарифах за счет областного бюджета, что позволило жителям региона избежать дополнительной финансовой нагрузки из-за роста расходов водоканалов.

Однако ситуация несколько усложнилась в отдельных общинах, таких как Марганец и Апостолово, где местные водоканалы накопили значительные долги из-за тарифной разницы, что создает риск, что общины не смогут покрывать расходы. Поэтому повышение тарифов на воду на Днепропетровщине может быть необратимым.

В Кривом Роге после подрыва Каховской ГЭС город остался без источника водозабора. Областной совет выделил 100 млн грн для решения этой проблемы, что позволило стабилизировать ситуацию.

Власти рассматривают два возможных варианта развития событий: подорожание до экономически обоснованного уровня или поиск государственных субвенций для поддержки водоканалов.

Областная администрация подчеркивает, что в военное время приоритетом является обеспечение людей основными услугами – водой и теплом. Однако после окончания войны ситуация изменится, и этот вопрос потребует пересмотра.

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